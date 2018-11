Cássio exalta torcida do Corinthians e ganha elogios de Jair Ventura

No último sábado, Corinthians e São Paulo ficaram no empate em 1 a 1, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, o Timão merecia sorte melhor no confronto, pois fez uma grande partida, criou oportunidades e teve um gol não marcado pela arbitragem. Além disso, durante todo o segundo tempo, esteve com um jogador a menos.

O goleiro Cássio, após a partida aproveitou para elogiar o papel da torcida na Arena Corinthians, que como de praxe empurrou o time para cima do rival. “Para nós não é nenhuma surpresa o que a torcida do Corinthians faz. No momento difícil vem ajudando, nos empurrando, não só em casa, fora de casa, se faz presente. Não é à toa que é chamada de Fiel. Está tentando ajudar o Corinthians nos momentos bons e ruins”, afirmou o jogador.

Veja também: Carlos faz o ‘arroz com feijão’ e aprova própria atuação

Quem elogiou o arqueiro foi o técnico Jair Ventura. O comandante exaltou o poder de liderança de Cássio. Além disso, o comandante aprovou o espírito de garra mostrado pelo Corinthians ao longo dos 90 minutos.

“O discurso hoje do Cássio foi muito bom. Ele falando da gente botar o coração na ponta da chuteira. Isso que a gente fez hoje. Com esse espírito vai ser muito difícil ganhar da gente. Que a gente possa honrar esse finalzinho que falta de Brasileiro com essa entrega, essa competitividade. O Pedrinho saindo de campo exausto, o Fagner com câimbra, o Jadson com câimbra, o Romero exausto, já não aguentando, porque é muito equilibrado o campeonato brasileiro e você ficar com um a menos contra o São Paulo e ainda conseguir fazer o gol. Uma pena que a gente não saiu com a vitória”, afirmou.

O Corinthians não tem muito tempo para lamentar o resultado, pois o time já volta a campo na quarta-feira, dia 14 diante do Cruzeiro, às 21h45 (horário de Brasília), no Mineirão.