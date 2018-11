Carlos faz o ‘arroz com feijão’ e aprova própria atuação

O clássico desse sábado não foi a primeira vez de Carlos como titular, mas, o sentimento não foi tão diferente, já que nas oportunidades anteriores, o jovem de 19 anos sabia que estava iniciando apenas para que Danilo Avelar ganhasse algum descanso.

No empate por 1 a 1 entre Corinthians e São Paulo, Carlos fez, sim, seu primeiro jogo com o time principal do Timão, de fato com a ida de Avelar para o banco de reservas por pura opção de Jair Ventura.

A estratégia da revelação corintiana, então, foi não inventar muito e fazer o ‘arroz com feião’ na Arena de Itaquera.

“Fiz o simples, fui seguro, tentei fazer o comum nos passes, na parte defensiva também, que é o meu melhor, fui bem”, contou, sem esconder sua frustração com o fato da arbitragem ter prejudicado o resultado final.

“Teve erros da arbitragem que comprometeram, com certeza se a gente tivesse com 11 jogadores, a gente sairia vitorioso. Até com dez mesmo a equipe se entregou e acabou saindo com o empate”, opinou.

Apesar da atuação convincente, Carlos agora desfalcará o Corinthians no mínimo pelas próxima duas rodadas, frente a Cruzeiro (fora) e Vasco (casa), por ter de atender a convocação da Seleção Brasileira Sub-20.

“É uma oportunidade que eu tive, graças a Deus eu pude jogar, mas estando numa seleção também quer dizer que meu trabalho está sendo bem feito. Quando eu voltar vou dar meu melhor, sendo titular ou não”, avisou.

A diretoria alvinegra chegou a pedir a liberação do lateral esquerdo, mas o pedido não foi atendido pela CBF. Particularmente, o jogador preferiu não se envolver nessa questão.

“Eles só me avisaram, não teve nada da minha parte, mas, como é uma data Fifa, segunda-feira eu me apresento lá”, contou.

Dessa forma, Danilo Avelar voltará a ser titular, pelo menos até o retorno do jovem. Contra o Atlético-PR (fora), também pode ser que Carlos fique de fora, pois a Seleção Sub-20 fará um amistoso com a Colômbia na véspera do duelo pelo Brasileirão.

“A gente não conversou individualmente, mas o Avelar é muito gente boa, a gente sempre brinca um com o outro, tem essa rivalidade saldável”, disse a promessa de Itaquera, negando qualquer clima ruim com seu concorrente.

“Antes do jogo eles vêm me apoiando, para eu fazer o que faço nos treinos, depois do jogo me parabenizaram, mas, o mais importante não veio, que era a vitória”, concluiu.

Jair Ventura se mostrou muito satisfeito com a atuação tanto de Carlos como de Thiaguinho, jogadores que apareceram no clássico e antes disso pouco foram aproveitados. O treinador aproveitou o momento para explicar o motivo de só agora abrir esse espaço para os jovens.

“O Carlos tem a situação da Seleção. O Thiago é um jogador que vem treinando muito bem. Eu não conseguia analisar logo quando eu cheguei. Você começa a conhecer os jogadores que podem te render, isso requer tempo de treinamento e convívio. Fico feliz por ele ter entrado bem e pela grande partida do Carlos”, comentou o técnico do Corinthians.