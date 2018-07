Cássio evita se vangloriar depois de fazer “defesas maravilhosas”

O goleiro Cássio foi o último jogador do Corinthians a deixar o gramado de Itaquera após a partida contra o Botafogo, nesta quarta-feira, em Itaquera. E o mais festejado pelos torcedores, ainda que os gols da vitória por 2 a 0 tenham sido marcados pelo meia Rodriguinho e pelo atacante Romero.

Não era para menos. De volta após participar da Copa do Mundo da Rússia como reserva da Seleção Brasileira, Cássio foi decisivo para o Corinthians não ser vazado nesta noite, fazendo defesas impressionantes. Aos 40 minutos, por exemplo, esticou-se para defender quase em cima da linha uma bola desviada pelo atacante Kieza após cobrança de escanteio. Depois, ergueu o pé para evitar que o zagueiro Joel Carli anotasse no rebote.

“O Cássio é um jogador de Seleção Brasileira, com um recurso absurdo. Ele fez defesas maravilhosas”, enalteceu o técnico Osmar Loss, citando mais uma intervenção do atleta. “Quando foi exigido em um chute do Pimpão, ele defendeu de forma espetacular. Foi uma noite como outras tantas que o Cássio já teve no Corinthians”, apontou.

Cássio, no entanto, evitou se vangloriar. “Fico feliz pelo time”, priorizou. “Ganhamos com muito empenho, da maneira que o Corinthians sempre foi. Vínhamos de resultados negativos e precisávamos disso. Depois de os amistosos darem confiança, fizemos uma partida muito boa e saímos vitoriosos”, complementou.

O goleiro nem sequer quis eleger a sua melhor defesa contra o Botafogo. “É difícil falar. Preciso rever os lances depois. Na hora, estou tão concentrado que não tenho noção. O importante é que o Corinthians não tomou gol. Fico feliz por voltar à minha casa e poder ajudar”, disse Cássio.