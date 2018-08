Cássio elogia atuação de defensores reservas em derrota corintiana

Único defensor com status de titular na escalação do Corinthians para o jogo deste domingo, contra a Chapecoense, o goleiro Cássio fez questão de dar suporte aos demais após a derrota por 2 a 1. Ele teve os laterais Mantuan e Carlos Augusto e os zagueiros Léo Santos e Marllon como companheiros na Arena Condá.

“São jogadores que não vinham jogando há muito tempo. Fiquei feliz pelo Marllon, pelo Carlos, pelo Mantuan, formando uma linha defensiva que não estava atuando. O Léo Santos também, que entra de volante às vezes. É difícil entrar assim, mas eles foram bem”, defendeu Cássio.

O goleiro sabe que ele mesmo não foi tão bem assim. Cássio provocou a falta que resultou no gol de Diego Torres ao agarrar a bola fora da área no segundo tempo. “Honestamente, não consegui ver se tinha sido dentro ou fora da área. Sabia que a minha perna estava fora, mas tentei jogar o corpo para dentro. Depois, vi pela televisão que estava fora. Ali, acabei me perdendo no quique da bola”, assumiu.

Na cobrança de falta, contudo, Cássio não gostou da postura de um dos zagueiros que elogiou. Marllon estava na barreira e quase não saltou antes de ser encoberto. Depois desse gol, o goleiro ainda foi vazado outra vez, já nos acréscimos, após oferecer um rebote a Doffo em conclusão de Márcio Araújo.