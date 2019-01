Cássio e Carille comemoram chegada de Vagner Love ao Corinthians

Vagner Love tem 34 anos e não vinha sendo utilizado pelo Besiktas. Mas, no Corinthians o atacante é ansiosamente aguardado. Cássio, inclusive, não poupou elogios ao seu companheiro na conquista do título do Campeonato Brasileiro de 2015.

“Um cara que foi campeão aonde passou e isso é importante, quando chega um momento difícil chama a responsabilidade. É um cara de grupo, muito trabalhador, tenho certeza que vem para nos ajudar muito”, disse um dos líderes do elenco corintiano.

Fábio Carille agora terá Boselli, Gustagol e Love como opções para a referência do ataque. Love, porém, deve ser escalado mais aberto, ao lado de um dos outros dois centroavantes.

O técnico do Timão não reclama do excesso de opções e usa uma referência para explicar sua vontade em escalar o novo reforço não tão centralizado dentro da área, como ele jogou em 2015 no próprio Corinthians.

“Eu queria ficar sem sono assim, com um monte de jogador de qualidade. Eu lembro que eu já tive que jogar no 4-2-4 por falta de um nome. Eu sempre gostei de jogar com um cara de diferença, que incomoda, um cara que traz dificuldade para o adversário. O Love vem para jogar ao lado, mais ou menos como ele jogou com o Adriano, em 2010, pelo Flamengo”, explicou.

Vagner Love chega ao Rio de Janeiro nesse domingo e deve se apresentar ao seu novo clube na segunda-feira. Ainda é uma incógnita saber quando o jogador estará apto a entrar em campo.