Cássio assume falha em gol do Fluminense: “Não pode acontecer”

O goleiro Cássio teve atuação comprometedora na derrota por 1 a 0 contra o Fluminense, sofrida na tarde deste domingo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Experiente, o jogador assumiu o erro no gol que selou a derrota corintiana no Estádio Mané Garrincha.

Ainda no primeiro tempo da partida disputada em Brasília, Paulo Henrique Ganso arriscou de fora da área e Cássio, na tentativa de encaixar a bola, tomou um frango. Logo depois do lance, dentro do gramado, o goleiro deixou claro a própria insatisfação.

“Fui fazer o movimento. Infelizmente, a bola saiu do meu braço. Acabei falhando, foi uma falha. Uma falha que não pode acontecer, mas faz parte do jogo. Tem que ter a cabeça boa e manter a concentração para fazer um grande segundo tempo e reverter o resultado”, disse Cássio à TV Globo na saída para o intervalo.

O Corinthians, porém não conseguiu reverter o resultado durante a etapa complementar, como imaginou Cássio. O técnico Fabio Carille tentou aumentar o poderio ofensivo de sua equipe com as entradas de Jadson, Vagner Love e Boselli, mas o time não conseguiu nem sequer criar boas oportunidades de gol.

Com a derrota sofrida contra o frágil Fluminense, o Corinthians deixou o G4 do Campeonato Brasileiro. O time defendido por Cássio contabiliza 32 pontos ganhos, um a menos do que o Internacional, e cai para o quinto lugar da tabela de classificação.

Às 21h30 (de Brasília) de quarta-feira, Corinthians e Independiente del Valle iniciam a briga por uma vaga na decisão da Copa Sul-Americana, na arena de Itaquera. Pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time alvinegro pega o Bahia às 19 horas de sábado, novamente em casa.