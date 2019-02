Carille vê forma de jogar reforçada com vaga conquistada pelo Corinthians

Confira este e outros vídeos em

O técnico Fábio Carille não viu o Corinthians desempenhar um excelente futebol na noite desta quarta-feira, contra o Racing, em Avellaneda, mas acredita que o triunfo deu mais uma vez um sinal de que essa é a melhor maneira da sua equipe jogar. Para ele, o 4-3-3, que varia para 4-1-4-1 de acordo com o momento do jogo, tem sido o jeito mais efetivo do Alvinegro.

“Não digo que é uma lição, mas a gente está no caminho certo com nossas convicções, os jogadores entendendo bem o que eu e minha comissão queremos”, comentou o treinador, satisfeito com a trinca de meio-campistas formada por Ralf, Ramiro e Sornoza na Argentina. Naturalmente, Júnior Urso, que não estava inscrito na Sul-Americana, deve retormar a posição na sequência do ano.

“É fortalecer mais, é o quarto ou quinto jogo com essa formação de três volantes, ou um volante e dois segundos saindo. Continuamos com essa ideia que acredito que será o ano todo”, observou o comandante alvinegro.

Um atleta que deve ser reencaixado entre os titulares, no entanto, é Vagner Love. O jogador foi a alternativa para mudar o jogo no segundo tempo e correspondeu às expectativas, marcando um belo gol e fazendo com que toda a equipe elevasse seu nível de atuação.

Com a vaga assegurada na segunda fase da Copa Sul-Americana, o treinador assegura duas competições para disputar pelo menos até maio, quando será disputada a próxima eliminatória do torneio. Caso avance na terceira e quarta fase da Copa do Brasil, ele se manterá em três torneios até o fim do Campeonato Paulista/início do Campeonato Brasileiro, em abril.

Sem saber qual será seu adversário na Sul-Americana enquanto não houve o sorteio, marcado também para daqui mais de dois meses, o Timão viu ser definido também na quarta o próximo rival da Copa do Brasil: o Ceará, que derrotou o Foz do Iguaçu nos pênaltis.