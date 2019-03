Carille vê Corinthians abaixo: “Fomos premiados com o empate”

O técnico Fábio Carille não gostou da atuação do Corinthians contra a Ferroviária neste domingo. Após o empate da equipe do Parque São Jorge, conquistado graças a um tento do artilheiro Gustagol já perto dos acréscimos da partida, o treinador do Timão não escondeu a frustração com o desempenho de seus comandados.

“Não foi um pouco abaixo, foi abaixo. A gente foi premiado com o empate no final, mas não jogamos bem. A gente tem que comemorar o resultado, levar a decisão para a nossa casa, mas sabemos que não jogamos bem. A gente tem que jogar mais e sabe que pode jogar mais”, afirmou Carille.

O comandante corintiano também revelou que Clayson cumpriu ordens da comissão técnica na jogada do gol.

“Jogamos abaixo, nem sei se éramos merecedores desse empate, mas enfim fomos premiados num descuido, em um erro de saída do adversário. O Clayson encarou, algo que a gente tinha passado para ele, de encarar o adversário quando é assim. Ele encarou, fez o cruzamento e o Gustavo fez o gol. Mas a gente jogou muito pouco”, contou, em entrevista coletiva concedida após o confronto.

Com o empate por 1 a 1 em Araraquara, a definição de quem ficará com a vaga nas semifinais do Campeonato Paulista sairá do duelo marcado para quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena de Itaquera.