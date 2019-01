Carille testa defesa com Manoel para encarar o Red Bull na Arena

O Corinthians se reapresentou na manhã desta segunda-feira após a sofrida vitória por 1 a 0 sobre a Ponte Preta, no último sábado, na Arena, e já começou a sua preparação para encarar o Red Bull, também dentro de casa, na quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Paulista. No embate, a maior novidade será a estreia do zagueiro Manoel, que formou dupla com Henrique no trabalho realizado pelo técnico Fábio Carille.

Emprestado pelo Cruzeiro até o final do ano, o defensor será o último a receber uma chance ao lado do camisa 3 no rodízio realizado pelo comandante alvinegro. Enquanto Pedro Henrique jogou com o quase xará no amistoso contra o Santos, Léo Santos atuou ao seu lado diante do Guarani e Marllon foi o escolhido na estreia do Paulista, contra o São Caetano. Falta apenas Manoel ser testado.

“O Henrique fez um primeiro semestre muito bom comigo, antes de eu sair. Ele, ali, hoje, está assegurando e a gente está trabalhando para ver quem joga ao lado dele”, avisou Carille, deixando claro que apenas uma das funções no miolo de zaga está aberta. Para completar, o teste precede justamente o primeiro grande enfrentamento da temporada, o Derby, marcado para o sábado, no Allianz Parque.

Na atividade leve comandada no CT Joaquim Grava, Carille posicionou a linha de quatro testando o já tradicional combate individual e saída na linha de impedimento. Fagner fez a lateral direita enquanto Léo Santos completou o lado esquerdo. O jovem zagueiro, porém, certamente dará vaga a Danilo Avelar, poupado do treinamento para acelerar sua recuperação física visando ao duelo.

Ao lado de Gustagol, o canhoto e o goleiro Cássio são os únicos atletas a atuarem durante os 90 minutos na três partidas oficiais da temporada. No seu caso, porém, Avelar não tem muito como descansar nos jogos: Carlos Augusto, o outro nome da posição, está com a Seleção sub-20. Douglas, que foi utilizado ali durante a pré-temporada, acabou emprestado para o Bahia.

A definição da equipe que vai a campo será feita no trabalho da tarde desta terça-feira, também no CT. Com quatro pontos conquistados até o momento, o Timão é o segundo colocado do Grupo C, um abaixo do líder Bragantino.