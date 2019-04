Carille supera Mano e corre atrás de Tite em títulos pelo Corinthians

Depois de encerrar a carreira como zagueiro, Fábio Carille ingressou na comissão técnica da equipe de Barueri. Foram apenas duas temporadas de experiência até receber o convite de Mano Menezes para trabalhar como auxiliar no Corinthians, em 2009.

Nesse domingo, com a conquista do título Paulista em cima do São Paulo na vitória por 2 a 1, o atual comandante do Timão ultrapassou justamente aquele que fora responsável por sua contratação.

Agora, Carille soma quatro troféus como treinador corintiano: são três Paulistas em sequência – 2017, 2018 e 2019 – , além do Campeonato Brasileiro de 2017.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Grande mentor do estilo de jogo assumido pelo Corinthians nos últimos anos, Mano tem três títulos no currículo à frente da equipe do Parque São Jorge: Campeonato Brasileiro da Série B em 2008, e o Paulista e a Copa do Brasil de 2009.

Entre as Eras Mano e Carille, o Corinthians teve Tite. O atual comandante da Seleção Brasileira supera seus companheiros de profissão no alvinegro com: 2 Campeonatos Brasileiros (2011 e 2015), 1 Copa Libertadores da América e 1 Mundial de Clubes (ambos em 2012), 1 Paulista e 1 Recopa Sul-Americana (2013).