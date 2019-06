Carille reitera problema ofensivo e promete “trabalhar muito” na pausa

O Corinthians agora só volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro dia 14 de julho, em casa, contra o CSA. E Fábio Carille espera entregar um time que consiga criar mais na parte ofensiva. Depois da derrota contra o Santos, nessa quarta, o treinador corintiano reconheceu as deficiências de sua equipe.

“O começo de jogo foi bom, conseguimos trocar bastante passes, incomodar, mas com 20 minutos de jogo erramos passes simples. Fomos infelizes, também de tomar o gol sem o Ralf em campo. Essa parada será muito importante para mim”, disse, em entrevista coletiva.

“A partir do momento que melhorarmos a questão técnica individual vamos crescer. Tem momentos que erramos, e são adversários de qualidade. Vou trabalhar muito mesmo, venho falando há muito tempo que essa parada vai ser muito importante para nós”, continuou.

“Pedi para rodar mais a bola no campo do Santos, mas depois perdemos o controle de jogo. Estamos com essa dificuldade desde o começo do ano, a busca por ofensividade. Vou trabalhar isso”, concluiu.