Carille iguala jogos de Tite na Arena Corinthians com aproveitamento inferior

No último domingo, Fábio Carille fez sua reestreia oficial pelo Corinthians na Arena de Itaquera com um empate diante do São Caetano conquistado apenas no último minuto com Henrique. E a partida, além de marcar o reencontro do treinador com a Fiel, fez com que o mesmo igualasse outro comandante dos mais vitoriosos e importantes do Alvinegro, Tite, em números de jogos no estádio. Em termos de aproveitamento, porém, pior para o atual técnico.

Tanto Carille quanto Tite possuem 53 jogos na Arena. O atual treinador da Seleção Brasileira, entretanto, possui números melhores em todos os quesitos. Enquanto o gaúcho conquistou 41 vitórias, empatou nove vezes e perdeu apenas três, com um aproveitamento de 83%, o paulistano e atual técnico do Alvinegro triunfou 31 vezes em Itaquera, perdeu sete vezes e ainda soma mais 15 empates, com um aproveitamento de 68%.

Conhecido por treinar as defesas comandadas por Tite no período em que o treinador da Seleção passou pelo Parque São Jorge, Carille ainda contribuiu um número de gols sofridos inferior aos seus como efetivo no cargo. Nos mesmos 53 jogos, Tite viu seus comandados sofrerem apenas 28 gols, além de marcarem 113. Já Carille, nas duas passagens, teve times que marcaram 74 tentos e sofreram outros 36.

Atualmente no comando da Seleção Brasileira, Tite teve no Corinthians um trabalho consolidado que lhe deu condições de receber o convite da CBF em 2016. Em três passagens, o treinador conquistou os principais títulos da história do Alvinegro, como a Libertadores e o Mundial de Clubes em 2012. Além desses, ergueu um Campeonato Paulista (2013), dois Campeonatos Brasileiro (2011 e 2015) e uma Recopa Sul-Americana (2013).

Já Carille, em sua primeira passagem, que durou pouco mais de uma temporada, tendo confirmada sua saída para o Al-Wheda, da Arábia Saudita, em maio de 2018, venceu a maioria dos títulos que disputou. Nos primeiros meses, levantou a taça do Campeonato Paulista, competição da qual se sagrou bicampeão em 2018. Além disso, conquistou o Campeonato Brasileiro de 2017.

