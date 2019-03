Carille explica trocas no Corinthians e volta a citar falta de preparo de Pedrinho

Fábio Carille não pareceu muito preocupado com o fato do Corinthians ter arrancado a classificação à semifinal do Campeonato Paulista apenas nos pênaltis, depois de dois empates com a Ferroviária. O técnico corintiano fez questão de valorizar a conquista, independente do sofrimento.

“Desde o começo do campeonato a gente sabia que o campeonato ia ser legal. A gente agrediu, sabemos que eles gostam de ficar bola, quero entender por que que a gente veio tão para trás no segundo tempo, porque aí pode acontecer o que aconteceu. Mas o time lutou, vamos para a semifinal, mais um jogo grande”, comentou, em entrevista coletiva.

Mas, depois do primeiro confronto, em Araraquara, Carille não escondeu o incômodo pelo desempenho de seus comandados. Por isso, resolveu sacar Pedrinho e Sornoza da equipe titular nessa quarta-feira. A dupla só foi usada na etapa final.

“Está definido, começamos o jogo da mesma forma que fizemos os últimos. Jadson na função do Sornoza, escolha do Jadson para encontrar esse passe. Com bola, o Jadson adiantava um pouco mais, mas, sem bola, fazia a mesma função”, explicou, antes de reforçar uma antiga deficiência de Pedrinho.

“Hoje era um jogo de transição. A gente sabe que quando o jogo é intenso não dá para contar com o Pedrinho por 90 minutos. A forma hoje está definida. É briga por espaço e característica dos jogadores”.

O escolhido para iniciar o jogo ao lado de Gustagol foi Vagner Love, que é 14 anos mais velho que o jovem revelado pelas categorias de base do Timão.

“Não vejo idade, vejo aproveitamento. Desde o Racing a gente vem treinando e é o aproveitamento ali também. Tinha o Sornoza, o Henrique, o Michel, mas o aproveitamento da semana ali… Assim a gente fez para escolher”, concluiu Carille.