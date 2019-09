Carille elogia Janderson e absolve Cássio em derrota para o Flu

O técnico Fabio Carille escalou Janderson como titular na derrota contra o Fluminense, sofrida na tarde de domingo, e ficou satisfeito com o desempenho do jogador. O comandante do Corinthians ainda absolveu o goleiro Cássio pelo frango no Estádio Mané Garrincha.

“A gente tem uma forma de jogar. Individualmente, parabenizo o Janderson pela partida. Um menino que veio com personalidade e fez mais do que eu imaginava”, disse Carille, que promoveu suas três alterações, mas manteve o jovem em campo até o final do jogo.

Em sua entrevista após a derrota em Brasília, o treinador corintiano também falou sobre a performance de Cássio. Ainda no primeiro tempo, Paulo Henrique Ganso arriscou de fora da área e o goleiro, na tentativa de encaixar a bola, acabou tomando um frango.

“Erros acontecem e o Cássio tem credibilidade. O que já fez pelo Corinthians e o que vai fazer ainda”, disse Carille. “Foi uma falha que acontece. Somos seres humanos. A gente erra em uma substituição, erra em uma formação. O jogador erra dentro de campo. Mas tem toda a credibilidade”, acrescentou.

O técnico lamentou a derrota diante do Fluminense no fim do turno do Campeonato Brasileiro, mas procurou já focar o duelo com o Independiente del Valle. Pela semifinal da Copa Sul-Americana, às 21h30 (de Brasília) de quarta-feira, o Corinthians recebe o time equatoriano, em Itaquera.

“Um torneio muito importante para todos nós e, principalmente, para o clube, porque é inédito. Já virei a chavinha e amanhã (segunda) defino o time para todos saberem o que vai acontecer. Começo também a passar informações do adversário para que possamos fazer um grande jogo e tirar vantagem dentro de casa”, afirmou Carille.