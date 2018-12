Carille confia em laterais e pede quinto zagueiro para fechar elenco

O Corinthians corre para acertar com o centroavante Mauro Boselli, prioridade no mercado neste final de ano, e depois terá uma outra missão para atender os pedidos de Fábio Carille. Engana-se, porém, quem pensa que a lateral esquerda, posição vista como carente pelos torcedores, será o objetivo alvinegro. A busca será por um novo zagueiro, chegando ao número de cinco atletas para o setor.

Ainda que Danilo Avelar tenha perdido espaço na reta final e que Carlos Augusto, seu substituto, esteja a serviço da Seleção sub-20, o comandante se mostrou satisfeito com as opções. Avelar deve ter uma nova chance no começo do ano enquanto Carlos disputa o Sul-Americano. Quando voltar, provavelmente no meio da fase de classificação do Paulista, em fevereiro, o jovem também poderá brigar pelo seu espaço.

Atualmente, as opções na zaga são os jovens Léo Santos e Pedro Henrique, além dos experientes Henrique e Marllon. Carille já demonstrou que gosta do trio Henrique, Léo Santos e Pedro Henrique, bastante conhecido por ele e provavelmente favoritos na disputa pela titularidade.

Marllon, que poderia ser cedido a alguma outra equipe, ouviu da diretoria que o clube conta com ele para 2019. Seu empresário, o ex-atacante Magrão assegura que recebeu sondagens de outros times, mas não deu prosseguimento aos pedidos devido à sinalização de que o cliente será mais utilizado na próxima temporada. Ele jogou apenas três vezes em 2018.

Um primeiro desejo era Leandro Castán, que teve uma liberação vista como fácil inicialmente barrada pela diretoria do Vasco. Sem poder contar com o canhoto, a diretoria vasculha uma opção para o setor, mas só dará prosseguimento quando finalizar as contratações em andamento. Sornoza, que já tem exames médicos feitos, Luan e o próprio Boselli tomam a pauta na semana entre o Natal e o Ano Novo.

Com reapresentação marcada para o dia 3 de janeiro, a diretoria espera contar com quase a totalidade dos reforços desde os primeiros dias. O primeiro compromisso oficial do Timão será no dia 20 de janeiro, contra o São Caetano, na Arena Corinthians.