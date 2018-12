Pedido por Carille, Boselli se encaixa em nova filosofia do Corinthians

O atacante argentino Mauro Boselli está perto de acertar sua chegada ao Corinthians e deve alegrar, além da torcida, o técnico Fábio Carille. Foi do treinador que partiu o pedido pelo atleta, visto como uma oportunidade de mercado pela sua situação com o León, no México, buscando um nome que se encaixasse na filosofia de atletas vencedores projetada para 2019.

“A gente tem que ser bastante realista com a situação do clube de não buscar estrelas, grandes jogadores, mas jogadores que têm o perfil do Corinthians, dedicados”, disse o treinador em sua chegada a São Paulo, na semana passada. Um dia depois daquilo começaram os primeiros contatos da diretoria para tentar a contratação de Boselli, mantida em sigilo até o último domingo.

Campeão da Libertadores em 2007 e 2009, o centroavante de 33 anos tem vasta experiência internacional e 130 gols nos últimos seis anos no México. Ao saber que o atleta estava em litígio com o atual clube após contato do seu empresário e impulsionados pelo desejo de Carille, os alvinegros conseguiram avançar na disputa com times do próprio México e outros mercados, como China e Emirados. O ponto central foi o tempo de contrato, já que Boselli ficou incomodado ao receber uma proposta de apenas um ano para ficar no León.

A ideia alvinegra, confiante na capacidade física do atleta, foi propor um vínculo por dois anos com salário próximo ao teto do clube e gatilhos para extensão. Resta a definição do pagamento de um valor para que os seis meses restantes de contrato com os mexicanos sejam rescindidos, último entrave para o acerto.

O sentimento dos dirigentes é de que as chegadas de Ramiro e Boselli deixariam o elenco mais próximo do que Carille pretende ter para o ano que vem. O treinador deixou claro com quem conta também entre os que terminaram a temporada, abrindo espaço para a cessão de diversos atletas por empréstimo. Já são dez jogadores emprestados para 2019.

À espera de um acerto final com o centroavante, o treinador tem à disposição como novidades o lateral direito Michel Macedo, o volante Richard e os atacantes Mosquito e André Luis. Sornoza também tem tudo certo, restando uma troca de documentação para o acerto. Luan, do Atlético-MG, também tem tratativas avançadas.