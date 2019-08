Carille admite decepção com empate, mas destaca crescente do Corinthians

Após os concorrentes pelo G4 amargarem resultados ruins na rodada, casos de São Paulo e Atlético-MG, que tropeçaram em Vasco e Bahia, respectivamente, o Corinthians entrou no campo da Ressacada precisando de uma simples vitória para figurar na zona de classificação direta da Libertadores, mas teve que se contentar com um empate diante do Avaí e, consequentemente, a quinta colocação do Brasileiro.

Fábio Carille admitiu a decepção com o resultado, mas destacou a crescente da equipe depois da pausa da Copa América. “Saí decepcionado. Mas ao mesmo tempo três rodadas atrás a diferença para o líder era de nove pontos, veio Inter, Botafogo, o jogo de hoje e agora são cinco”, disse.

“Saímos bastante chateados, sabíamos dos resultados. Passei para os jogadores que o excesso de vontade não atrapalhasse nas decisões em campo. Saímos perdendo, buscamos o empate e pressionamos no final. Conseguimos diminuir em um ponto a diferença para o quarto, que é a classificação direta para a Libertadores”, completou.

O treinador ainda comentou a situação de Pedrinho, que sequer foi a Santa Catarina por conta de um problema no quadril, e Mateus Vital, que deixou o jogo contra o Fluminense na quinta-feira reclamando de dores, para justificar a decisão de escalar um time majoritariamente formado por reservas.

“Temos que pensar em tudo, não só no jogo. Não sei se tenho Pedrinho para quinta-feira. Então, você precisa ter jogadores com essas características para um jogo muito decisivo no Maracanã, que não pode errar. Vital saiu do jogo contra o Fluminense com dor na coxa. São jogadores diferentes, têm o lance pessoal. Não posso correr o risco de ficar sem eles”, finalizou.