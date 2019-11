Carille critica “Geração do Celular” e quer definir futuro em 10 dias

Fabio Carille foi o protagonista da edição deste domingo do programa Mesa Redonda. Em entrevista à TV Gazeta, o ex-técnico do Corinthians criticou o que chama de “Geração do Celular” e revelou que planeja definir seu próprio futuro em um prazo de aproximadamente 10 dias.

“Não estou falando só de Corinthians. No geral, por tudo que ouço, acho que os jogadores mais jovens têm que querer mais”, disse Carille, antes de citar a própria carreira como atleta. “Eu não fui um grande jogador, mas passei pelo Corinthians no Brasileiro de 1995, Paraná Clube, Coritiba”, enumerou.

Ainda no começo de sua carreira como treinador, Fabio Carille já ficou impressionado com o comportamento dos atletas mais jovens. De acordo com o ex-técnico do Corinthians, fazer com que os garotos se aprimorem em alguns fundamentos não é tarefa fácil.

“A vontade e a dedicação dos jogadores antes eram muito maiores. Hoje, para fazer um jogador ficar (após o treino) para cobrar faltas, tem que insistir. Nunca vi isso! Então, é uma geração que nos preocupa”, declarou. “É a geração do celular. Não é centrada”, definiu.

Após encerrar sua última passagem pelo Corinthians, Fabio Carille ainda não resolveu seu próximo destino, mas vem tratando do assunto nos últimos dias. Em pouco mais de uma semana, o treinador espera já estar empregado, possivelmente em um clube do exterior.

“Já houve sondagens. Estão acontecendo algumas conversas. Fora do país, também. Então, acredito que em mais uns 10 dias devo definir meu futuro”, disse Fabio Carille, procurado por gente do Oriente Médio – ele tem passagem recente pelo Al Wehda, da Arábia Saudita.

