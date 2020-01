Cantillo posta vídeo treinando antes de se apresentar ao Corinthians

Muito próximo de ser anunciado como novo reforço do Corinthians, Víctor Cantillo já se prepara para a temporada. Neste sábado, o volante publicou um vídeo em seu stories no qual aparece realizando um exercício físico com bola, ao lado de um preparador.

Cantillo deve chegar a São Paulo até amanhã, para então se apresentar com o restante do elenco na segunda-feira. No momento, o Corinthians aguarda apenas a finalização de trâmites burocráticos para que o jogador do Júnior Barranquilla seja anunciado.

Os clubes não confirmam os valores envolvidos na negociação, porém a Gazeta Esportiva apurou que o Corinthians comprometeu cerca de 3 milhões de dólares, aproximadamente R$ 12 milhões, para selar o acordo e ficar com 70% dos direitos econômicos de Cantillo. O pagamento será parcelado.

O jogador chega ao Corinthians para suprir uma lacuna deixada após a venda de Júnior Urso ao Orlando City. Cantillo chamou a atenção de Tiago Nunes após o confronto do Athletico Paranaense contra o Júnior Barranquilla, em 2018. Com 1,80m, o volante costuma atuar como segundo homem de meio de campo e suas principais características têm relação com bom passe e intensidade física.