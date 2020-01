Burocracia atrapalha, mas Corinthians aguarda Cantillo e colombianos já admitem perda

É praticamente impossível a negociação entre Corinthians, Junior Barranquilla e Victor Cantillo sofrer uma reviravolta. Mas, de fato, os contratos ainda não foram devidamente concluídos.

A Gazeta Esportiva apurou que o clube do Parque São Jorge aguarda somente o recebimento dos papéis com as assinaturas dos responsáveis pela equipe colombiana.

Está tudo resolvido. A consumação do negócio tem sido retardada apenas por causa da burocracia, e a pausa para o Réveillon contribuiu com a lentidão para que esse percalço seja superado.

Há expectativa para que o volante chegue ao Brasil ainda nesta sexta-feira e, apesar de nenhum dos dois clubes ter feito o anúncio oficial, outro fator que ratifica a tese de que nada mais deve impedir Cantillo de reforçar o Corinthians em 2020 são as entrevistas de seus conterrâneos.

“Já há um acordo”, disse Antonio Char, presidente do Junior Barranquilla, ao jornal El Heraldo.

O capitão da equipe, Sebastián Viera, também se manifestou. “Se vai um grande jogador. Conhecemos seus sonhos e sua qualidade. Ele se sairá muito bem. Perdemos uma parte muito importante da equipe e do vestiário“.

Para fechar a negociação, o Timão venceu a concorrência de Santos e Athletico-PR. O presidente alvinegro Andrés Sanchez chegou a viajar até a Colômbia para concretizar a transferência.

Os clubes não confirmam os valores envolvidos, mas a reportagem apurou que o Corinthians comprometeu cerca de 3 milhões de dólares, aproximadamente R$ 12 milhões, para selar o acordo e ficar com 70% dos direitos econômicos de Cantillo. O pagamento será parcelado.