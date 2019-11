Boselli sonha em dobrar número de gols pelo Corinthians com Tiago Nunes

A chegada do técnico Tiago Nunes para 2020 tem a possibilidade de contribuir na permanência do atacante Mauro Boselli no Corinthians. Em entrevista coletiva, o argentino revelou nesta quarta-feira que o estilo de jogo do novo treinador o pode fazer render muito mais com a camisa alvinegra.

Após o empate em 2 a 2 contra o Athletico Paranaense, em Itaquera, em outubro, Boselli foi visto conversando com Lucho González, seu conterrâneo e meio-campista do Furacão, sobre o trabalho do novo comandante, até então treinador do clube paranaense.

“Estávamos falando de futebol, não lembro se disso, mas ele falava que o trabalho no Athletico era bom. O que se via em campo era do treino. Eles jogaram contra Boca Juniors, e eu sigo o Boca sempre, acompanhei. É um estilo que gosto muito. Pelas minhas características, de um centroavante, se ele (Tiago) vier com a mesma ideia de jogo, há potencial para fazer grandes coisas no ano que vem com esse estilo de jogo. Se eu fiz nove gols até agora, acredito que posso fazer o dobro de gols disso. Estou seguro que posso dar certo aqui, estou seguro que posso conseguir os objetivos neste ano e no próximo”, comentou.

Titular nas duas partidas do interino Coelho, o camisa 17 se vê com mais chances no Corinthians. Apesar de não confirmar sua permanência para próxima temporada, o centroavante já mudou o discurso das últimas entrevistas sobre o assunto e revelou a vontade de permanecer no clube.

“Pensar no ano que vem é prematuro. Estou muito feliz aqui. O Corinthians é um dos maiores times da América. No pessoal, não penso em sair, mas minha família é um tema a parte. Não pensei em sair antes e agora que estou fazendo gols, com a chegada de um técnico que fez bom trabalho no Athletico, tenho potencial para jogar”, afirmou.

Sem muita continuidade com Fábio Carille, Boselli chegou a despistar um futuro no Timão, afirmando também que sua família estava com dificuldades de adaptação no Brasil, problema que já parece estar se resolvendo.

“Estou muito feliz aqui. Tenho mais um ano de contrato e não estou pensando em outra coisa que não seja jogar no Corinthians. Para mim, o primeiro aspecto é minha família. Estou tranquilo. Estou atrás da matrícula das minhas filhas. Não estou pensando em outra coisa”, finalizou.

Mauro Boselli tem 40 jogos com a camisa do Corinthians na temporada e nove gols marcados.