Boselli publica foto a caminho da concentração e dá pista sobre estreia

A expectativa do torcedor do Corinthians em ver Mauro Boselli em campo pela primeira vez parece estar cada vez mais próxima de chegar ao fim. Depois de treinar na última quinta-feira na equipe titular que deve ir à campo contra a Ponte Preta, o atacante publicou, nesta sexta-feira, uma foto em seu perfil nas redes sociais com as vestimentas do Alvinegro e revelou estar à caminho da concentração.

Com a confirmação do jogador de presença na delegação que irá medir forças com a Macaca, neste sábado, na Arena Corinthians, às 19h (de Brasília), aumenta a expectativa não apenas de que o reforço seja relacionado, como também que faça sua estreia diante da Fiel. Apesar de ter dado indícios de que iria segurar um pouco mais o argentino, Carille deixou no ar a escalação após o revés contra o Guarani.

Se confirmada a escalação testada pela comissão técnica na atividade de quinta-feira, já que a ideia é preservar os atletas utilizados nas primeiras duas rodadas do Paulista, o Corinthians deve ir a campo com: Cássio; Michel Macedo, Marllon, Pedro Henrique e Gabriel; Thiaguinho, Araos, Pedrinho, Mateus Vital e Gustavo Mosquito; Mauro Boselli.

Com apenas dois pontos conquistados nas duas primeiras partidas, o Corinthians é o time de pior desempenho entre as principais forças da capital e aparece na segunda posição do grupo 3 atrás do Bragantino, que possui quatro pontos. O Alvinegro ainda pode cair mais uma posição na chave, caso o Mirassol confirme o triunfo diante do RB Brasil, em partida remarcada para a tarde desta sexta.