Boselli é aguardado no Corinthians para fechar negócio nessa sexta-feira

Ao seu estilo, Andrés Sanchez negou o acerto com Mauro Boselli. “Vocês já viram jogador vestir a camisa e não jogar pelo clube”. O receio do presidente do Corinthians é compreensível, afinal, o centroavante argentino ainda não assinou contrato. O que deve acontecer em breve, muito provavelmente ainda nessa sexta.

Nessa quinta, o empresário do jogador de 33 anos esteve acompanhado de um advogado no CT Joaquim Grava para acertar os últimos detalhes. A expectativa é que Boselli chegue ao Brasil nessa sexta já com a agenda cheia: “chega amanhã, faz exames médicos e assina até o fim do dia, se tudo der certo”.

A proposta feita pelo clube na semana passada foi aceita pelo jogador no última dia de 2018. O “sim” acalmou a ansiedade entre os corintianos pela chegada de um centroavante que supra de vez a saída de Jô.

O vínculo entre Corinthians e Mauro Boselli será de dois anos, com possibilidade de acréscimo de um ano após o período.

Caso Luan

Já Luan se transformou em uma incógnita. O Corinthians segue na briga pelo atacante do Atlético-MG, mas a negociação está “paralisada” nesse momento. “Luan realmente está frio. O Corinthians não vai se propor a pagar o que estão pedindo. Mudou um pouco, mas não está descartado”, avisou Andrés.

As tratativas iniciais previam um empréstimo e também o envolvimento de Clayson. As duas opções foram descartadas e agora o Galo quer dinheiro pela venda do atleta. O valor é considerado alto pelo Timão, que aguarda uma resposta positiva dos mineiros quanto a uma redução dos valores.

Caso Sornoza

Sornoza já está no CT Joaquim Grava. A documentação do Fluminense demorou, mas chegou. O Corinthians espera anunciar o vínculo de quatro anos com o equatoriano ainda nessa quinta.