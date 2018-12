Boselli aceita proposta do Corinthians e deve ser o camisa 9 do Timão em 2019

Mauro Boselli esperou até as últimas horas do último dia do ano para tomar sua decisão. Na noite dessa segunda-feira, o centroavante argentino resolveu presentear a Fiel antes das festividades do Réveillon ao comunicar a diretoria alvinegra de que aceita a proposta feita há cerca de uma semana.

A informação foi noticiada primeiramente pelo jornalista Benjamim Back e confirmada em seguida pela reportagem da Gazeta Esportiva. Por enquanto é só um “ok” verbal.

Agora, o Corinthians aguarda Boselli para realizar os tradicionais e indispensáveis exames médicos. Se tudo estiver bem, o jogador de 33 anos assinará contrato com validade de dois anos. Após o período, o Timão terá prioridade em uma renovação por mais uma temporada. Todo o protocolo deve acontecer até o fim dessa semana.

Bicampeão da Copa Libertadores da América por Boca Juniors e Estudiantes, Boselli defendeu o León, do México, nas últimas cinco temporadas, marcou 131 gols em 231 jogos e se tornou o segundo maior artilheiro da história do clube. Além disso, foi o goleador máximo de três edições da competição nacional e liderou o time, com a braçadeira de capitão, em dois títulos.

Na última temporada mexicana, que tem o calendário semelhante ao europeu, de meio de ano a meio de ano, foram 22 jogos e nove gols. Em 2017/2018, 29 tentos em 41 partidas.

A oportunidade de contratar o centroavante se deu pelo desentendimento entre o próprio atleta e o Léon. O atual vínculo entre as partes vai até junho de 2019, mas, o Léon está focado na construção do seu estádio próprio e decidiu cortar custos com o elenco. Boselli recusou a proposta de renovação, inferior ao que já ganhava, e os mexicanos o liberaram para procurar outra casa, inclusive dispensado-o dos treinamentos.

Não foram poucos os clubes que foram atrás de Mauro Boselli desde então, mas, no fim, sobraram Corinthians e América-MEX. Foram as propostas mais sedutoras. E nessa disputa, segundo apuração da, os paulistas se deram bem por terem oferecido um contrato mais duradouro.

Agora é aguardar Boselli chegar ao Brasil e colocar tudo no papel. Tanto as pessoas que dirigem o clube quanto os torcedores não escondem o otimismo com o retorno que o argentino pode dar dentro de campo a partir da próxima temporada. Desde a saída de Jô, nenhum centroavante conseguiu emplacar com a camisa alvinegra.

O foco agora será total na busca por um zagueiro. É o pedido de Fábio Carille que falta para o departamento de futebol satisfazer seu técnico por completo. Além do camisa 9 e do sucessor de Jair Ventura, o Timão já acertou as chegadas do volante Richard, do meio-campista Ramiro, do armador Sornoza (esse aguada documentação para ser oficializado), dos atacantes Gustavo Mosquito e André Luis e do lateral direito Michel Macedo.