“Bem melhor”, Gustagol faz tratamento e é dúvida para o clássico de domingo

O atacante Gustagol segue seu tratamento para a entorse sofrida no joelho esquerdo durante a partida contra o São Bento, no último sábado, em Sorocaba, pelo Campeonato Paulista. “Bem melhor”, nas palavras do médico do clube, Julio Stancati, o centroavante passará por avaliações diárias para saber quando terá condições de retornar aos treinos com o restante dos companheiros.

“Para domingo será dúvida”, afirmou Stancati, que acompanhou o tratamento na manhã desta quarta, no CT Joaquim Grava, lembrando do embate contra o Santos, pela décima rodada do Campeonato Paulista, na Arena. Sem lesão constatada, como rompimento parcial ou total de ligamentos, o avante corintiano faz fisioterapia para acabar com qualquer resquício de dor na região.

No lance em que se machucou, Gustagol puxou rápido contra-ataque, colocou a bola na frente do zagueiro Luizão em pique de quase 30m e tentava se desvencilhar de vez do zagueiro quando sofreu um carrinho por trás. Alguns companheiros chegaram a avisá-lo no vestiário que Pedrinho entrava livre pelo meio, mas o centroavante assegurou não ter visto o companheiro.

“Se tivesse visto, eu soltava a bola e não tomava essa pancada”, disse o atacante enquanto os jogadores já se preparavam para deixar o lugar. O diretor-adjunto de futebol do clube, Jorge Kalil, chegou a fazer um pronunciamento reclamando da violência do adversário no lance.

Autor de oito gols e duas assistências na temporada, o camisa 19 é a principal opção ofensiva do elenco em 2019, marcando no Paulista, na Copa do Brasil e na Sul-Americana.