Diretor esbraveja com carrinho de zagueiro em Gustagol: “Lance desleal”

O diretor-adjunto de futebol do Corinthians, Jorge Kalil, deu uma rara declaração após o jogo entre o clube e o São Bento, neste sábado, no Walter Ribeiro. Indignado com um carrinho dado pelo zagueiro Luizão no atacante Gustagol, já na parte final da partida, o dirigente pediu a palavra após a entrevista do técnico Fábio Carille e avaliou como desleal o lance em que o defensor cometeu falta no artilheiro corintiano.

“Na minha avaliação, supostamente foi uma entrada desleal. O Gustavo está lá dentro (do vestiário) sentindo muita dor e, talvez, para muita gente, seria uma entrada para cartão vermelho”, começou Kalil, que manteve o tom firme na declaração para reprovar a atitude do atleta sorocabano.

“Não estou discutindo a arbitragem, é apenas um protesto. Não se faz isso com um colega de profissão”, observou o membro da cúpula alvinegra presente ao duelo no interior paulista. Durante o jogo, Gustagol aparentou muitas dores e saiu mancando para receber atendimento assim que a falta sofrida por ele foi cobrada.

Atendido prontamente pelo departamento médico alvinegro, ele chegou a voltar e caminhou com um pouco mais de tranquilidade, ainda longe de estar 100%. “É muito cedo para falar”, disse Carille. “Já chegou mais tranquilo ao vestiário, vamos esperar a próxima avaliação”, concluiu o comandante.

Essencial neste início de temporada do clube, Gustagol fez oito gols e deu duas assistências até o momento, liderando com sobras a lista de goleadores da equipe. Ele foi reserva de Boselli para dar chance ao argentino, mas o comandante tentou uma última cartada com a sua entrada nos minutos finais, dessa vez sem sucesso.