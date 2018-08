Avelar cita “jogo sujo” e nega ter cometido pênalti em Santiago

O lateral esquerdo Danilo Avelar deu de ombros quando ouviu que o Colo-Colo reclamava de ele ter cometido um pênalti no segundo tempo da partida da noite desta quarta-feira, no Monumental de Santiago. O jogador tocou a bola com o braço dentro da área antes de ser sacramentada a derrota do Corinthians, por 1 a 0.

“Ah, eles reclamam de tudo”, suspirou Avelar, em entrevista à Fox Sports. “Não vale nem a pena perder tempo com isso. É o que eles querem – ficar caindo, irritar. Naquele lance, eu estava com a mão no corpo. A bola bateu na minha mão e na minha cara. Não foi nada”, assegurou.

O lateral esquerdo protestou mais de uma vez da postura dos chilenos, que provocaram bastante os corintianos e tiveram cinco jogadores advertidos com o cartão amarelo. Para o Corinthians, a punição foi mais amarga, já que o volante Gabriel acabou expulso na segunda etapa.

“É um jogo sujo, entre aspas. Aqui, eles fazem uso da força, da vontade, da gritaria. É coisa de Libertadores, mas isso não serve de desculpa. Ao contrário”, comentou Avelar, reconhecendo a má atuação do Corinthians. “Tentamos criar e não fomos felizes. Também sofremos um pouco na marcação. Isso foi evidente, com o Cássio nos salvando várias vezes. Infelizmente, eles conseguiram fazer um gol e ainda teve a expulsão”, complementou.

Mesmo assim, o lateral esquerdo deixou o Monumental conformado com o resultado. Tal qual o próprio goleiro Cássio, ele é otimista em relação à possibilidade de o Corinthians reagir no jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América, agendado para a quarta-feira de 29 de agosto, em Itaquera.

“Pela situação, fizemos um bom resultado. Ninguém gosta de perder, mas, com um jogador a menos, seguramos o 1 a 0. Já conversamos entre nós e falamos que o time está vivo”, contou Avelar, ciente de que o Corinthians estaria ainda mais vivo se ele tivesse acertado uma conclusão dentro da área na segunda etapa. “Era uma boa chance. Infelizmente, o corpo não estava tão preparado para chutar bem. Espero que possa ser melhor na próxima partida.”

O Corinthians precisará ser muito melhor no reencontro com o Colo-Colo. Mesmo se houver “jogo sujo”. “Se você impõe o seu trabalho, não precisa de malícia. Malícia é para quem quer fazer jogo sujo. Se fizermos o nosso trabalho e impusermos o nosso ritmo, eles poderão fazer o que quiserem, que não sairão com o resultado positivo”, argumentou Danilo Avelar.