Único destaque corintiano, Cássio confia em reação em Itaquera

Com grandes defesas, Cássio destoou do restante da equipe do Corinthians na derrota por 1 a 0 para o Colo-Colo, nesta quarta-feira, no Monumental de Santiago. Os visitantes pouco atacaram, erraram muitos passes e ainda perderam o volante Gabriel, expulso. Ainda assim, o goleiro confia na classificação às oitavas de final da Copa Libertadores da América.

“Acabamos levando um gol. Em alguns momentos do jogo, eles foram melhores. Saímos derrotados, mas por um placar simples. Na nossa casa, com o estádio lotado, vamos reverter esse resultado”, disse Cássio.

O jogo de volta será disputado apenas na quarta-feira de 29 de agosto, na Arena Corinthians. “Infelizmente, perdemos o Gabriel, o que dificultou hoje. Mas valeu pela luta, pelo empenho. Agora, convocamos a torcida para lotar o nosso estádio. Temos totais condições de reverter o resultado na nossa casa”, repetiu Cássio.

Depois, quando questionado especificamente sobre a torcida corintiana, o goleiro ainda fez uma ponderação. “Não preciso nem convocar. Com todo o respeito, tenho certeza de que o estádio estará lotado. A nossa torcida sempre está nos empurrando. Vamos fazer uma grande partida e, se Deus quiser, sair com a classificação”, ressaltou mais uma vez.

Antes de voltar a se preocupar com o Colo-Colo, contudo, o Corinthians terá que se dividir entre outras duas competições. Enfrentará a Chapecoense na Arena Condá neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira, reencontrará o adversário no mesmo local, mas pela Copa do Brasil.