Avelar assegura que tem potencial para render mais pelo Corinthians

Com 11 jogos acumulados desde o seu retorno ao futebol brasileiro, o lateral esquerdo Danilo Avelar ainda não conseguiu cativar parte da torcida do Corinthians. O jogador emprestado pelo italiano Torino, contudo, sente-se totalmente capaz de transformar críticas em elogios com o tempo.

“Sei que posso dar mais. Tenho certeza de que posso melhorar. Sei o que posso agregar com a experiência que trouxe da Europa”, comentou Avelar, que também é prejudicado pela má fase coletiva do Corinthians. “É um momento difícil para dar mais, para explorar o potencial. Quando um time inteiro faz um bom jogo, você consequentemente melhora. Mas acredito que tenho muito mais a oferecer”, repetiu.

Revelado no futebol paranaense e projetado pelo Rio Claro, Danilo Avelar construiu toda a sua carreira na Europa. O lateral esquerdo passou por Karpaty Lviv na Ucrânia, Schalke 04 na Alemanha, Cagliari e Torino na Itália e Amiens na França. Aos 29 anos, chegou ao Corinthians, seu clube do coração, e tenta suprir as saídas de Guilherme Arana em 2017 e Sidcley em 2018.

“Não estava nos meus planos chegar e já jogar. Esperava passar por uma adaptação. Mas, com a saída do Sidcley, tive que jogar. Não é desculpa. Nos primeiros jogos, demonstrei algo legal, mas, depois, senti um pouco de cansaço por causa da sequência. Isso já melhorou”, analisou Avelar.

Depois de tanto tempo no exterior, o lateral esquerdo está em processo de ambientação ao futebol nacional. “Confesso que, quando assistia aos jogos do Brasil pela televisão, parecia algo bem desorganizado. Ainda mais porque, na Itália e na França, a cobrança tática é extrema. Mas, dentro de campo, tive uma impressão diferente. Aqui, por outro lado, há muito mais intensidade e o improviso brasileiro traz uma dificuldade a mais para a marcação. Na Europa, sei que o cara vai seguir a sua função tática”, disse Danilo Avelar, atento para evoluir. “São pequenos detalhes que fazem diferença.”