Corinthians aposta em invencibilidade contra Santa Fe para findar jejum na Arena

O Corinthians volta a campo pela Copa Libertadores na noite desta quarta-feira. O Timão enfrenta o Santa Fe às 21h30 (de Brasília) e aposta na invencibilidade histórica diante da equipe colombiana para encerrar um incômodo jejum de vitórias na Neo Química Arena. O confronto é válido pela segunda rodada do grupo E da competição continental.

Apesar da fama de bom mandante, o Corinthians vive um momento ruim atuando sob seus domínios. Já são dois meses sem vencer na Neo Química Arena.

Ao todo, foram quatro partidas no período, em que foi superado por Coritiba e Internacional, derrota esta que culminou na demissão do então técnico do Timão, Dorival Júnior. Além destes confrontos, a equipe paulista empatou com Flamengo e Palmeiras em Itaquera.

Os resultados negativos na Arena colocam o Corinthians como o pior mandante do Campeonato Brasileiro até aqui, com apenas cinco pontos conquistados em seis partidas pela competição, com um aproveitamento de 27,7%.

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Trunfo para o triunfo

Agora, diante do Santa Fe, o Corinthians aposta no retrospecto que possui diante da equipe colombiana para, enfim, colocar um fim neste jejum. O Timão nunca foi derrotado pelo adversário, somando três vitórias e dois empates contra o clube da cidade de Bogotá.

Os confrontos mais recentes entre as equipes foram há 10 anos, pela fase de grupos da Libertadores de 2016. Na ocasião, o Corinthians venceu os colombianos por 1 a 0 na Neo Química Arena e empatou em 1 a 1 como visitante no Estádio Nemesio Camacho.

Os outros duelos, porém, são mais antigos. Em 1963, o Corinthians visitou o Santa Fe para a disputa de suas partidas amistosas e, em ambas, o Timão levou a melhor por 1 a 0. Ainda antes, em 1954, as equipes também se enfrentaram em amistoso na Colômbia e empataram em 2 a 2.

Situação do grupo

Com a vitória sobre o Platense na última semana, o Corinthians foi o único do grupo E a somar três pontos na primeira rodada do torneio. Sendo assim, lidera a chave com dois pontos de vantagem para o Peñarol, que empatou com o Santa Fe, terceiro colocado. Por último, o Platense é o quarto, zerado.

Caso vença o Santa Fe, o Timão pode abrir até quatro pontos de vantagem na liderança do grupo. Para isso, depende também de um empate entre Peñarol e Platense, que se enfrentam às 21h30 desta quinta-feira.

Detalhes da partida