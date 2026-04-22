Atuações do Corinthians: Lingard desencanta e garante vantagem na Copa do Brasil

O Corinthians venceu o Barra-SC por 1 a 0 na noite da última terça-feira e abriu vantagem na quinta fase da Copa do Brasil. Em uma partida pouco produtiva ofensivamente, a defesa terminou ilesa, novamente, e ampliou a boa sequência sob o comando de Diniz. Com maioria reserva, o Timão deixou a desejar em termos de desempenho.

Lingard teve sua primeira chance como titular sob o comando do técnico Fernando Diniz. O inglês, que chegou sob altas expectativas, ainda não conseguiu corresponder. Ele marcou o gol da vitória, em uma finalização de primeira após desvio de Pedro Raul, a única dele no jogo.

Atuando pressionado para corresponder em campo, Pedro Raul também não conseguiu se sobressair no comando do ataque e, apesar de brigar pelo jogo, o atacante pouco conseguiu produzir e, no geral, ficou apagado. Foi substituído por Yuri Alberto na reta final do segundo tempo.

Muito da dificuldade do Corinthians se deu por conta de um meio campo sem muita dinâmica. Allan e Matheus Pereira não conseguiram dar conta do recado e sofreram. Ambos tiveram dificuldades na marcação e quase foram nulos nas tentativas de chegadas do Timão.

Um dos poucos titulares em campo, André Ramalho mostrou certa fragilidade, com erros de passes no campo defensivo. Em um deles, quase viu o Barra-SC abrir o placar. Com o Corinthians sem conseguiur trabalhar direito a bola de pé em pé, arriscou mais passes longos, sem muito sucesso.

Substituido Hugo Souza, o goleiro Kauê fez boa partida. Nas oportunidades em que o Barra chegou com mais perigo, o goleiro acertou nas saídas de bola e fez defesas que contribuíram para o resultado final.

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