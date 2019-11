Athletico-PR dispara contra Corinthians e Tiago Nunes em nota oficial

O Athletico-PR emitiu uma forte nota oficial na noite dessa terça-feira. Claramente incomodado, e até mesmo irritado, com o assédio do Corinthians em cima do técnico Tiago Nunes, o clube paranaense não poupou críticas, tanto à diretoria alvinegra quanto para o treinador. Veja alguns trechos:

“Após longas conversas e o maior esforço já feito na história por parte do Athletico para a continuidade de um técnico no Clube, as negociações foram encerradas”.

“Nosso projeto não depende apenas de nomes”.

“Nossa decepção maior foi da maneira que fomos tratados pelo Sport Club Corinthians Paulista. Sempre tivemos muito bom diálogo com sua presidência. Entretanto, neste caso, o Athletico não recebeu nenhum telefonema ou posição das intenções daquele clube. O que prevaleceu foi a força imbatível dos números”.

“A memória é curta no futebol. Tiago Nunes esqueceu muito rápido que poucos meses atrás treinava o time Sub-19 do Furacão”.

Resumo

Em uma reunião nesta terça, Tiago Nunes avisou o Furacão que não acetaria a proposta de renovação. Em seguida, o Corinthians foi comunicado pelo empresário do profissional sobre a aceitação da proposta do Timão.

Ainda assim, Tiago Nunes planejava terminar o Campeonato Brasileiro à frente do Athletico-PR, mas foi pego de surpresa com a decisão do clube rubro-negro em querer desliga-lo imediatamente.

Nesta quarta, Tiago Nunes concederá uma entrevista coletiva às 10h30, em um hotel em Curitiba. O acordo com o Corinthians ainda não está assinado, por isso as partes adotam cautela, apesar das condições apalavradas.

Tiago Nunes será o substituto de Fábio Carille. O maior técnico da história do Athletico-PR, campeão da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil, também levará ao time de Itaquera o auxiliar Evandro Fornari, Tarcisio Bugliese (hoje técnico do XV de Piracicaba finalista da Copa Paulista e muito amigo de Tiago), o preparador físico Túlio Flores e o analista de desempenho Pedro Sotero.

Apesar da intenção do Corinthians de que Tiago Nunes assumisse a equipe imediatamente, o treinador decidiu trabalhar apenas nos bastidores, na antecipação do planejamento de elenco para 2020. Enquanto isso, Dyego Coelho ficará no cargo, interinamente.

Leia a nota na íntegra:

O Club Athletico Paranaense informa que o técnico Tiago Nunes não permanecerá como treinador do Furacão em 2020.

Após longas conversas e o maior esforço já feito na história por parte do Athletico para a continuidade de um técnico no Clube, as negociações foram encerradas no dia de hoje (5) e o profissional não faz mais parte da instituição.

O técnico também convidou vários profissionais permanentes da comissão técnica. Alguns já informaram o desligamento nesta manhã.

O Athletico possui um projeto vencedor e de longo prazo, prezando sempre pela boa gestão e administração de seu patrimônio. Foi com esse pensamento que o Clube conseguiu conquistar feitos grandiosos nos últimos anos.

E não iremos parar por aqui. A ambição está em nosso DNA e seguiremos em busca de voos ainda mais altos. Maior que o orgulho das glórias do passado é a nossa vontade em continuar cravando o nosso nome na história do futebol, pois nosso projeto não depende apenas de nomes, mas de um conjunto de ações e ideias de vencedor.

Nossa decepção maior foi da maneira que fomos tratados pelo Sport Club Corinthians Paulista. Sempre tivemos muito bom diálogo com sua presidência. Entretanto, neste caso, o Athletico não recebeu nenhum telefonema ou posição das intenções daquele clube. O que prevaleceu foi a força imbatível dos números.

A memória é curta no futebol. Tiago Nunes esqueceu muito rápido que poucos meses atrás treinava o time Sub-19 do Furacão.

Gratidão é a voz do coração.