Principal contratação do Corinthians para 2020, Luan estreou com o pé direito – literalmente. Logo aos 11 minutos da partida inaugural da Copa Flórida, o novo camiseta 7 do Timão fez um belo gol de falta. Antes do terço final da primeira etapa, o atacante deixou novamente sua marca.

Abaixo, confira os gols de Luan contra o New York City FC:

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com