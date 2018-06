Árbitro termina o jogo com bola dentro da área e revolta corintianos

O Corinthians perdia para o Flamengo por 1 a 0 e tinha sua última possibilidade de empate em um escanteio na ponta direita de ataque. Depois da cobrança, ninguém conseguiu concluir a jogada, até que Roger ficou com a sobra em meio ao bate-rebate. Apesar de sua liberdade e proximidade do gol, pouco antes do camisa 9 corintiano dominar a bola, o árbitro Anderson Daronco resolveu apitar o fim do jogo no Maracanã.

A atitude do juiz gaúcho resultou em uma explosão no estádio comparável ao que se viu no gol de Felipe Vizeu. Enquanto os flamenguistas comemoravam, aliviados, os jogadores da equipe paulista partiram para cima de Daronco, revoltados.

“Podia ter deixado (a jogada acabar), né? A jogada não tinha terminado”, reclamou Roger, tentando se manter ponderado nas palavras. “Falei com ele (árbitro), fui educado, porque o lance não tinha acabado. Não fizemos um bom segundo tempo, erramos muito o último passe, acabamos não criando muito. Foi um bom jogo do Flamengo, que caprichou no gol. Pelo segundo tempo, mereceu vencer. A gente errou o último passe, é isso que eu acho. Não estamos puxando aquela última chance para fazer o gol”, completou.

Outro que não entendeu a decisão do árbitro foi Mateus Vital. “Era um lance de perigo, jogo ofensivo nosso, mas infelizmente não podemos fazer mais nada”, lamentou o ex-vascaíno.

O policiamento precisou entrar no gramado do Maracanã para dar segurança a Anderson Daronco. O juiz fez gestos no sentindo de que, em sua visão, o lance já havia terminado na tentativa do jogador flamenguista em afastar a bola, o que na prática não aconteceu.

Apesar de toda a confusão, o técnico Osmar Loss evitou fazer críticas mais duras contra o árbitro do jogo. “Sobre arbitragem, só não é costumeiro o árbitro apitar o fim do jogo com a bola dentro da área, no mais, o Daronco fez uma grande arbitragem”, minimizou o comandante corintiano, recém promovido.

