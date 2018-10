Após polêmica, Pedrinho pede silêncio a agente nas redes sociais

A repercussão das declarações do empresário Will Dantas, feitas em sua conta no Instagram na última quinta-feira, chateou o meia-atacante corintiano Pedrinho, que pediu para o agente não se pronunciar mais nas redes sociais.

“Conversei com o Pedrinho sobre isso e ele falou: ‘Poxa, Will. Você postou esse vídeo e está todo mundo te xingando e, de tabela, me xingando também’. Eu falei: ‘Pedrinho, se você sair hoje, os caras vão te xingar. Se você sair daqui um ano, os caras vão te xingar”, revelou Dantas à Gazeta Esportiva.

Na ocasião, revoltado com a anulação do gol de Pedrinho pelo árbitro de vídeo na final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, o empresário afirmou que faria de tudo para negociar o atleta com algum clube do exterior.

“Ele ficou (chateado), sim. Pediu até que eu não me expressasse mais nas redes sociais. Essa é a postura do Pedrinho, um menino diferente, muito humilde, não gosta de intriga com ninguém”, contou Dantas, que não demonstrou arrependimento por suas declarações.

“O Brasil é uma demagogia muito grande. As pessoas querem que falem aquilo que elas querem escutar. E esse não é o meu caso. Eu sempre procurei ser verdadeiro nas minhas posições. Eu tenho consciência de que não falei nada demais. Posso ter me expressado mal. A minha indignação no momento foi com o VAR, que só veio para atrapalhar o futebol”, explicou.

Em visita ao prédio da Fundação Cásper Líbero, que abriga a Gazeta Esportiva, Will Dantas garantiu que o Corinthians receberá dentro de uma semana no máximo uma proposta de um clube europeu por Pedrinho. O agente, porém, não revelou o nome da agremiação nem o valor da oferta, mas disse que o armador tem conhecimento da oferta.

“Tem (o conhecimento da proposta), mas ele vai te dizer que não tem. O Pedrinho é diferente de tudo. Tive vários jogadores sem caráter que se perderam na vida, mas o Pedrinho é diferente de tudo. É um ser humano diferente, com humildade, caráter. Ele sabe o que quer e vai atrás. É muito focado e determinado. Tenho certeza que ele vai chegar muito longe”, declarou.