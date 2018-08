Após nove anos, Corinthians volta à semifinal da Copa do Brasil com ótimo retrospecto

Classificado para a semifinal da Copa do Brasil após vencer a Chapecoense, o Corinthians possui a história a seu favor para confiar na condição de ser um futuro finalista da competição nacional. Isso porque, antes de enfrentar o Flamengo em datas ainda a serem definidas, o Alvinegro do Parque São Jorge chegou ao posto de um dos quatro finalistas em outras seis oportunidades (1995, 1997, 2001, 2002, 2008 e 2009), avançando para a decisão em cinco e conquistando o título em outras três.

Nesta temporada, em especial, o Corinthians tem feito valer o termo mata-mata e, apesar dos triunfos, não tem feito partidas de encher os olhos. Para o zagueiro Henrique, isso é algo passível de evolução, desde que os resultados sejam mantidos. “A gente vem se dedicando nos jogos e, às vezes, o resultado não é que a gente almeja, mas a luta e a dedicação sempre vão existir dentro de campo. Quietos vamos fazendo o nosso melhor e aos poucos vamos atrás dos nossos objetivos”, disse.

Em 1995, o Corinthians não só chegou a semifinal, como levantou seu primeiro caneco. Antes de vencer o Grêmio na decisão, o Timão bateu o Vasco com duas vitórias, 1 a 0 em São Januário e 5 a 0 no Pacaembu, em dia inspirado de Viola, autor de três gols. Dois anos depois, porém, o sucesso não foi repetido. Em novo duelo com o Grêmio, mas dessa vez pela fase preliminar à decisão, o alvinegro foi eliminado com derrota por 1 a 2 no Morumbi e empate (1 a 1) no estádio Olímpico, em Porto Alegre.

Os outros dois momentos em que o Timão conseguiu ser um dos quatro finalistas foram em anos consecutivos. Primeiro, em 2001, o adversário foi a Ponte Preta e o resultado: nova classificação para a final. Já em 2002, ano do segundo titulo, o Corinthians enfrentou o São Paulo no Majestoso e se classificou com a vitória construída no primeiro jogo, ao vencer por 2 a 0. Na volta, a derrota não impediu o avanço e o consequente título sobre o Brasiliense

Depois de um intervalo, o retorno do Corinthians à semifinal da Copa do Brasil aconteceu em 2008, quando enfrentou o Botafogo e conseguiu uma virada no Morumbi. Após sair derrotado no primeiro jogo por 2 a 1, o alvinegro paulista devolveu o placar e avançou para a final nos pênaltis (5 a 4).

A última participação antes da confirmação da última quarta-feira diante da Chape foi em 2009. Na temporada do tricampeonato o Corinthians encontrou mais uma vez o Vasco e após empate em 1 a 1 no Maracanã, voltou a manter a igualdade e avançou pelo critério do gol qualificado, que não se aplica para a atual edição. Na grande final, sob a liderança de Ronaldo “Fenômeno”, o time comandado na época por Mano Menezes superou o Internacional e levantou a taça.

