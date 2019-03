Andrés vê Palmeiras favorito, mas nega Corinthians como 4ª força

Com os quatro grandes classificados, os primeiros confrontos pelas semifinais do Campeonato Paulista serão disputados neste final de semana. O corintiano Andrés Sanchez, como de costume, coloca o arquirrival Palmeiras como favorito, mas nega o status de quarta força.

“Sempre é o Palmeiras, por tudo que faz”, declarou Sanchez, antes de se dirigir aos jornalistas. “Vocês falam isso. Perguntam para mim pra quê? Então, é o Palmeiras que é o favoritaço”, acrescentou o presidente do Corinthians, algoz do arquirrival na final do ano passado.

Apontado como favorito por Sanchez, o Palmeiras tem o melhor aproveitamento do Campeonato Paulista com 29 pontos ganhos, seguido por Santos (27), Corinthians (23) e São Paulo (21). Questionado se seu clube é o menos cotado entre os semifinalistas, o mandatário negou.

“Quarta força, não. Mas o Corinthians está montando o time novamente. Vamos fazer um jogo bom, um jogo ruim. Dois jogos bons, um jogo ruim. O time ainda não está 100%, então vamos ter dificuldade. Mas, na hora do mata-mata, o Corinthians cresce bastante”, ponderou.

Às 16 horas (de Brasília) deste domingo, o Corinthians inicia uma das semifinais do Campeonato contra o Santos, na arena de Itaquera. O segundo e decisivo confronto está marcado para as 20 horas de segunda-feira (8 de maio), no Estádio do Pacaembu.

Indagado sobre as perspectivas no duelo, Sanchez também não hesitou ao colocar o time praiano na condição de favorito à vaga na decisão. “É o Santos, que tem treinador argentino, treinador de Copa do Mundo”, disse, sobre Jorge Sampaoli. “Tudo isso dificulta”, acrescentou.