Andrés confirma Everaldo no radar e vê elenco corintiano ainda aberto

O presidente Andrés Sanchez representou o Corinthians no Conselho Técnico promovido pela Federação Paulista de Futebol (FPF), realizado nesta quinta-feira. Durante a passagem pela sede da entidade, ele confirmou que Everaldo, do Fluminense, está na pauta e reiterou que o elenco segue aberto.

O presidente corintiano evitou entrar em detalhes sobre Everaldo, mas deixou claro o interesse pelo atacante, um dos destaques do Fluminense nesta temporada. “É um jogador que está no nosso radar, mas não está negociando ainda, não” declarou Sanchez.

Everaldo pertence ao Velo Clube, de Rio Claro, e está emprestado ao Fluminense até maio, ainda sem definição sobre uma compra definitiva. Caso o time do Rio de Janeiro não exerça a prioridade, o Corinthians já sinalizou o interesse em adquirir os direitos econômicos do atleta de 24 anos.

“O Corinthians não está nunca com elenco fechado. Não estamos desesperados atrás de ninguém, mas é questão de oportunidade. No futebol, dia a dia aparece coisa nova. Se aparecer um jogador que está no radar e nas nossas condições, vamos contratar”, declarou.

Sachez confirmou que o goleiro Walter não terá o compromisso estendido ao final do ano “para o bem dele” e, indagado sobre a eventual renovação contratual de Gustagol, vinculado ao Corinthians até 2020, foi sucinto. “(Falta) ele aceitar o salário ou nós querermos pagar o que ele quer. É simples”, disse o mandatário.

O dirigente falou ainda sobre a situação do atacante paraguaio Angel Romero, que tem contrato com o Corinthians até junho de 2019. “Despacito, despacito, despacito”, repetiu Sanchez, arrancando risos. “Sempre devagar”, acrescentou, traduzindo ao português.