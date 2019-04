Andrés Sanchez descarta treino aberto no Corinthians

Evento que já se tornou tradicional no Corinthians nos últimos anos, o treino aberto para a torcida antes da decisão do Campeonato Paulista, contra o São Paulo, não vai acontecer em 2019.

Em entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira na sede da Federação Paulista de Futebol, Andrés Sanchez descartou a possibilidade de abrir a atividade aos torcedores, alegando que o evento passou a ser comum.

“Quando o Corinthians fez, treino aberto era uma coisa inédita. Agora já virou comum, qualquer time faz. Está tão chato que teve até briga por horário de treino aberto. Então por enquanto o Corinthians não vai fazer”, disse.

A “briga” citada por Andrés envolveu o Palmeiras, que às vésperas da final do Campeonato Paulista de 2018, marcou um treino aberto para o mesmo horário do que seria realizado pelo Timão. No fim das contas, o clube alvinegro acabou alterando o período de sua atividade. Adversário corintiano na decisão do próximo domingo, o São Paulo também abriu o treino para a sua torcida na véspera da semifinal contra o Palmeiras, na última semana.

São Paulo e Corinthians realizam a primeira partida da final do Campeonato Paulista neste domingo, 14/04, às 16h (de Brasília), no Estádio do Morumbi. A volta acontece no dia 21/04, também às 16h, na Arena de Itaquera.

*Especial para a Gazeta Esportiva