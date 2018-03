Andrés Sanchez define Jorge Kalil como diretor-adjunto de futebol

Andrés Sanchez já tem o novo corpo diretivo do Corinthians definido. Nesta segunda-feira, o clube anunciou quem irá preencher a alta cúpula do Timão, e o destaque ficou por conta de Jorge Kalil, nomeado como diretor-adjunto de futebol – ele já havia sido vice-presidente durante a gestão de Roberto de Andrade.

No fim de 2016, Kalil chegou a pedir licença da vice-presidência alegando motivos pessoais. Na época, Roberto de Andrade vivia uma grande crise política no clube e teve de lidar, inclusive, com uma tentativa de impeachment.

Alguns outros nomes que constam na lista já haviam sido anunciados pelo novo mandatário alvinegro e, inclusive, vinham trabalhando normalmente desde então. Duílio Alves é o novo diretor de futebol do clube, enquanto Luis Paulo Rosenberg comandará o marketing, Wesley Melo o financeiro, e Fábio Trubilhano a parte jurídica.

Outros nomes sem qualquer ligação com o futebol também foram anunciados nesta segunda-feira. Esperando o resultado das eleições ao Conselho Deliberativo para ter uma definição, Andrés Sanchez optou por Marco Antônio de Paula como diretor de esportes aquáticos e Fabrício José Vicentim como diretor-adjunto de esportes aquáticos.

