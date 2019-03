Andrés coloca Red Bull e Palmeiras como favoritos ao título do Paulistão

Nesta sexta-feira, foram definidos os horários e as datas dos confrontos de quartas de final do Campeonato Paulista. O evento, realizado na sede da FPF (Federação Paulista de Futebol), contou com a presença de dirigentes de boa parte dos clubes classificados para o mata-mata. Um deles foi Andrés Sánchez, presidente do Corinthians, que não hesitou ao apontar seu favorito para ganhar o título estadual de 2019.

“Do campeonato todo, o favorito é o Red Bull. Depois é o Palmeiras. Pelo investimento, pela quantidade de grandes jogadores que tem. Mas nós vamos tentar ganhar, assim como outros times, que também estão fazendo belas campanhas. Não vai pensando que vai ser fácil chegar lá e ganhar de Ituano, Ferroviária. Temos que tomar cuidado, hoje em dia é difícil”, afirmou.

O mandatário alvinegro aproveitou para elogiar o trabalho feito pelo time de Campinas, que terminou a primeira fase do Paulistão com a melhor campanha entre as 16 equipes. Foram oito vitórias, três empates e apenas uma derrota para os comandados de Antônio Carlos Zago, que ficaram com 27 pontos ganhos e enfrentarão o Santos nas quartas.

“É uma grande campanha. O Antônio Carlos (Zago) é um cara muito bem preparado, não só como dirigente, executivo de futebol, mas principalmente como treinador. Achou bem as peças, encaixou o time e, pelo que está jogando, hoje é o favorito a ganhar o Campeonato Paulista”, completou.

O Corinthians, por sua vez, terminou a fase de pontos corridos na liderança do Grupo C, com 21 pontos somados. O adversário nas quartas de final será a Ferroviária, com o jogo de ida marcado para as 19h (no horário de Brasília) deste domingo, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. A volta acontecerá na próxima quarta-feira, dia 27 de março, às 21h30, na Arena de Itaquera.

