Andrés pede a palavra no vestiário e diz que Del Valle “deu aula” no Corinthians

O baque pela derrota em plena Arena de Itaquera na semifinal da Copa Sul-Americana foi forte dentro do vestiário do Corinthians. A situação fez com que Andrés Sanchez pedisse a palavra para tentar fazer com que o grupo reagisse antes de deixar o estádio depois do revés por 2 a 0 para o Independiente Del Valle.

“O time sentiu muito, tomamos um show de bola. Nós jogamos muito mal e eles jogaram muito bem. A realidade é essa. Tem dia que dá tudo errado e hoje foi um dia que deu tudo errado para nós e para eles deu tudo certo. Eles deram aula de futebol hoje, a gente tem de se conscientizar disso e se preparar forte para quarta-feira que vem tentar reverter”, afirmou Andrés Sanchez, na zona mista da Arena, reconhecendo o abalo do elenco alvinegro.

“Todo mundo quando perde fica assim, e quando perde dessa maneira fica mais sentido ainda”.

O mandatário não mediu palavras para reconhecer a superioridade dos equatorianos e repetiu o discurso na maioria de suas respostas aos jornalistas.

“Imposição muito grande tecnicamente, fisicamente. E nós ficamos muito para trás”, disse. “Eles não deixaram nós jogarmos. Tem que ser franco. Não adianta dar desculpa. Eles deram um show de bola e saiu até barato o 2 a 0”, completou.