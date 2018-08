Andrés banca Loss e lamenta queda antes de possível Derby

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, falou à imprensa na noite desta quarta-feira, na Arena, minutos depois de mais uma eliminação do clube na Copa Libertadores da América. Com um discurso calmo apesar da eliminação, o mandatário disse que a classificação foi perdida no primeiro jogo, no Chile, considerou o trabalho de Osmar Loss “muito bom” e lamentou a oportunidade perdida de enfrentar o Palmeiras em uma possível quartas de final.

“O time foi bem, mas perdemos no Chile. Um jogo péssimo no Chile”, disse o mandatário, reconhecendo que esperava mais um Derby no torneio continental, repetindo a final do Campeonato Paulista, no primeiro semestre, e os encontros nas edições de 1999 e 2000 da competição.

“Lógico, é o maior clássico, a maior rivalidade do Brasil. Seria um grande jogo, mas infelizmente a gente caiu no meio do caminho. Vamos ver o que vem pela frente”, avaliou Andrés, que ainda pode ver uma edição do clássico na Copa do Brasil. Considerada a prioridade para a temporada pelo próprio dirigente, a disputa nacional tem os rivais nas semifinais.

“Quando eu falo de priorizar Copa do Brasil, é porque a Copa do Brasil está mais próxima. É Copa do Brasil e pontuar no Brasileiro”, relembrou o presidente, enfático ao dizer que Loss seguirá no cargo, algo repetido por ele desde o princípio do trabalho do comandante corintiano.

“Eu só ouço isso, parece o Tite em 2011! Vai cair, vai cair, vai cair… Vocês brigam para não derrubar treinador, mas se eu tirar vocês vão dizer que eu não dei tempo. Isso entristece. O trabalho dele tem sido muito bom, o time está crescendo de produtividade, tivemos que antecipar etapas. Isso leva um tempo”, concluiu.