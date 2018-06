Andrés acusa agentes de Balbuena de fazer “leilão em praça pública”

O presidente Andrés Sanchez está incomodado com a postura dos agentes do zagueiro paraguaio Fabián Balbuena, que poderá deixar o Corinthians ainda antes do término da Copa do Mundo da Rússia. Um deles, Augusto Paraja, declarou recentemente ter sido procurado pela Lazio, da Itália, e pelo Celta de Vigo, da Espanha, mas apontou um terceiro interessado como mais próximo de fechar negócio. A imprensa portuguesa especula que seja o Sporting.

“Os empresários do Balbuena estão fazendo um leilão em praça pública. É o que está acontecendo. Com o Sporting, não houve nada. Não recebemos nenhuma proposta. Não conversamos como ninguém”, assegurou Andrés ao jornal lusitano Record.

Apesar de ter prorrogado o seu vínculo com o Corinthians até 31 de dezembro de 2021, Balbuena tem uma multa contratual considerada baixa, em torno de € 4 milhões (R$ 17,3 milhões), o que facilita a sua saída para o exterior.

Se não acertar a sua transferência até o fim de semana, Balbuena terá que se reapresentar no CT Joaquim Grava na segunda-feira para iniciar intertemporada. O seu parceiro de zaga é Henrique, e o prata da casa Pedro Henrique aparece como reserva imediato.

