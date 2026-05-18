Análise: Corinthians reage rápido, mas sofre em tarde inspirada de Arthur Cabral

O Corinthians até demonstrou poder de reação no Nilton Santos, mas não conseguiu evitar a derrota por 3 a 1 para o Botafogo neste domingo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em uma partida marcada por falhas defensivas e pouca consistência fora de casa, o time de Fernando Diniz respondeu rapidamente após sair atrás, mas acabou superado pela atuação decisiva de Arthur Cabral.

O cenário parecia preocupante logo nos primeiros minutos. Aos seis, Arthur Cabral aproveitou bola mal afastada por Gustavo Henrique na entrada da área e finalizou rasteiro para abrir o placar para o Botafogo. A resposta alvinegra, porém, foi imediata.

Sem tempo para se abater, o Corinthians mostrou capacidade de reação e empatou apenas quatro minutos depois. Lingard recuperou a bola no campo de ataque e acionou Rodrigo Garro, que apareceu cara a cara com o goleiro para deixar tudo igual. O empate rápido dava a sensação de que o time paulista poderia equilibrar o confronto e até competir melhor fora de casa.

Oportunismo e qualidade para fechar o placar no Nilton Santos. ARTHUR CABRAL TRÊS VEZES! #VamosBOTAFOGO 📹 @tvglobo pic.twitter.com/cmLQr3Mcve — Botafogo F.R. (@Botafogo) May 17, 2026

No entanto, a tarde era mesmo de Arthur Cabral. Ainda no primeiro tempo, aos 31 minutos, o atacante voltou a aparecer. Em jogada de pouca pressão da defesa corintiana, arriscou de fora da área e recolocou o Botafogo em vantagem, esfriando o momento de recuperação do Corinthians.

Na etapa final, o duelo ficou mais truncado e com menos oportunidades claras, mas o Botafogo seguiu mais perigoso. Aos 24 minutos, Arthur Cabral aproveitou uma jogada que parecia controlada por André Ramalho, apareceu após bate e rebate na área e marcou o terceiro, fechando a conta no Nilton Santos.

A derrota escancara novamente a dificuldade do Corinthians como visitante e o peso dos erros defensivos em momentos decisivos. Apesar da rápida reação após o gol sofrido no início, o time não encontrou respostas para conter a atuação inspirada de Arthur Cabral, protagonista absoluto da partida.