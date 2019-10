Al-Ahli anuncia contratação de técnico suíço e mantém Carille no Corinthians

Um dia com bastante turbulência envolvendo o nome de Fábio Carille. Além de toda a pressão por resultados no Corinthians, o técnico brasileiro foi noticiado como opção para acerto com o Al-Ahli. Só que o time árabe também tinha outras opções para o cargo e anunciou na tarde desta quarta-feira a contratação do suíço Christian Gross.

Swiss manager Christian Gross will be the manager of the first football team after signing a contract until the end of the current season

