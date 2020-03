Ainda sem escalação ideal, Tiago Nunes ganha reforço no setor ofensivo

Tiago Nunes ganhou mais uma opção no setor ofensivo do Corinthians para a dura e decisiva sequência no Campeonato Paulista. Recuperado de dores musculares na coxa, Yony González esbanjou boa física em seu retorno aos treinamentos com o demais atletas nesta terça-feira.

Depois de sair substituído no intervalo da partida contra o Santo André, pela 8ª rodada do Paulistão, o colombiano ficou fora de alguns dia de treino e sequer foi relacionado para o duelo diante do Novorizontino no último final de semana.

Recuperado, em sua volta o camisa 11 mostrou muita entrega e dedicação, apesar do forte calor que fazia em São Paulo. A questão física do atleta é um motivo de preocupação para o treinador corintiano. Recém-chegado, o jogador já foi bastante cobrado e exigido pelo esquema ofensivo de Tiago Nunes, que assumiu ter pulado etapas em sua preparação.

“Atropelei a preparação do Yony, a melhor preparação. Vinha de tempo parado. Vi que força e velocidade seria importante naquele momento. Ainda estamos carentes de ver qual jogador se encaixa nessa profundidade. Atropelei a preparação dele. A responsabilidade da má performance é minha”, chegou a dizer Tiago Nunes.

Ao fim da atividade desta terça, os dois bateram um papo à beira do campo por alguns minutos. Com problemas para achar um jogador para jogar pelas pontas, Yony pode pintar entre os titulares contra o Ituano, no próximo final de semana.

Contratado até dezembro de 2023, González já fez três partidas com a camisa do Corinthians, as três como titular e foi substituído em todas. Ainda sem balançar as redes e sem o melhor preparo físico e entrosamento, o colombiano não deslanchou e recebeu críticas dos corintianos.