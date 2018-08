Adriano vai à Arena Corinthians e assiste à vitória sobre a Chape

A presença de Adriano Imperador no camarote do presidente Andrés Sanchez na Arena Corinthians chamou a atenção durante a vitória da equipe da casa sobre a Chapecoense, por 1 a 0, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. Ele acompanhou a partida ao lado do dirigente.

Sem clube desde que passou sem sucesso pelo Miami United, dos Estados Unidos, Adriano defendeu o Corinthians entre 2011 e 2012. Na ocasião, o carioca de 36 anos chegou com a missão de substituir o aposentado Ronaldo, mas ficou seis meses afastado por ter rompido o tendão de Aquiles e assumiu que não se dedicou ao tratamento.

Adriano ainda atuou pelo Corinthians em oito jogos e marcou dois gols. Um deles decretou a vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, no Pacaembu, em resultado importante para a conquista do Campeonato Brasileiro de 2011.

Na Arena Corinthians, Adriano foi assediado por alguns torcedores e não concedeu entrevistas. Quando questionado se estaria retornando ao futebol, apenas sorriu.

“Já vi as notícias”, comentou o meia Jadson, sobre a presença do colega de profissão no estádio. “O Adriano Imperador foi um dos fenômenos do Brasil. Sou fã dele. É um cara que tem uma simpatia enorme. Se voltar, vou torcer por ele, porque é algo benéfico para o futebol brasileiro”, concluiu.

Se Adriano voltar a jogar, não deverá ser pelo Corinthians. “Não existe absolutamente nada. Ele é um amigo que passou por aqui em 2011 e veio nos fazer uma visita. Nada além disso”, assegurou Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol corintiano.

