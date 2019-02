Acerto com Corinthians e ligação de Carille fazem Urso perder o sono

Na manhã desta terça-feira, Junior Urso vestirá pela primeira vez a camisa do Corinthians. Sua apresentação está marcada para ser realizada logo após o treino no CT Joaquim Grava. Mas, na verdade, usar os trajes alvinegros não é bem uma novidade para o meio-campista de 29 anos. Afinal, Junior Urso é daqueles “corintianos desde criancinha”.

Sem medo de comprometer sua carreira ou de se queimar com as torcidas adversárias, Urso chegou admitindo sua paixão pelo Timão, relatou até o jogo que marcou sua adolescência e não titubeou ao cravar viver o momento mais feliz de sua vida no futebol.

O discurso não é da boca para fora. A vontade de defender o time do coração fez Junior Urso desconsiderar algumas propostas financeiramente mais vantajosas. Houve quem topasse pagar mais ao jogador pela assinatura de um contrato, as famosas luvas. Urso, no entanto, preferiu o Corinthians, onde obviamente também não ganhará pouca coisa.

A reportagem também teve informações sobre uma ligação feita por Fábio Carille ao seu novo reforço, logo após o negócio ter sido sacramentado. Urso ainda estava na China e ficou mexido com a ação do seu novo técnico.

Acordo com o Corinthians, ligação de Carille… conclusão: Junior Urso pegou 14 horas de voo e não conseguiu pregar o olho. A ansiedade e a expectativa pelo o que está por viver nessa nova etapa da carreira mexeram com o jogador.

Ainda nesta terça, Junior Urso deverá ser regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e, na sequência, inscrito no Campeonato Paulista. A forma física está em dia, o que deve acelerar sua estreia pelo clube paulista.

A chegada de Junior Urso representa o décimo reforço do Corinthians para a temporada 2019. Antes, foram anunciados Michel Macedo, Manoel, Richard, Ramiro, Sornoza, André Luis, Gustavo Silva, Vagner Love e Mauro Boselli. O zagueiro uruguaio Bruno Méndez e o lateral esquerdo Guilherme Arana seguem no radar da diretoria alvinegra.

