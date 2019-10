“A CBF ajuda, a Globo paga”, diz Andrés sobre calendário do futebol brasileiro

Antes da partida entre Grêmio e Corinthians, Andrés Sanchez concedeu entrevista coletiva e não poupou palavras para comentar o calendário do futebol brasileiro de 2020, recém-divulgado pela CBF. Contundente, o presidente do Timão respondeu da seguinte forma se é possível fazer alguma mudança.

“Quem manda é quem paga. A CBF ajuda, a Globo paga”, disse. “A CBF fez o calendário e não dá para reclamar. Chama a Rede Globo. Cadê eles aí? Chama eles. Fala deles. Eles pagam. Você trabalha onde? Tem patrocinador? Quando eles pagam, vocês fazem tudo para eles. E eu sou igual. Eu entrego o horário que eles querem, o dia que eles querem e como eles querem”, completou.

Quando perguntado se os clubes têm poder para mudar o calendário, Andrés classificou a Primeira Liga como “piada”, e respondeu da seguinte forma. “Poder na mão dos clubes é balela, o poder do futebol está na CBF e na imprensa”, analisou.

“Quem falou que os clubes são desunidos? A Rede Globo paga o que nós pedimos, o que cada um pediu, o que eu posso reclamar? Ela precisa de 90 datas, vai fazer o que?”, declarou.

Antes da partida, o mandatário alvinegro teve um almoço com Francisco Noveletto, presidente da Federação Gaúcha de Futebol e um dos vices da CBF, mas revelou que não tratou o assunto do calendário brasileiro. “Não falamos nada…falamos do futebol em geral. Está difícil. O futebol está caríssimo e perigosíssimo”, afirmou.

Por fim, Andrés comentou sobre seu futuro, já que seu mandato como presidente do Corinthians termina no final do ano que vem. “Final do ano que vem acabou. Para a tristeza de alguns”, disse, antes de descartar voltar à política.

“Câmara? Impossível. Vocês tão de brincadeira”, ironizou. “Já pensei em CBF, hoje não mais. Quero voltar a trabalhar e viver minha vida. E que me esqueçam”, finalizou.